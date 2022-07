Siccità, Fontana: "Dal 15 luglio in Lombardia finita l'acqua per irrigare"

Siccità, Fontana: "Dal 15 luglio in Lombardia finita l'acqua per l'irrigazione"

"Dopo il 13-14 luglio, se non piove, anche i bacini idroelettrici tenderanno a svuotarsi e quindi poi di acqua per l'irrigazione non ce ne sara' piu'". Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato della crisi siccita' in Lombardia intervenendo a RaiNews24. "Per l'acqua potabile siamo abbastanza tranquilli - ha spiegato -, abbiamo una falda che puo' ancora essere utile per non arrivare a grossi razionamenti". Ma "Quello che ci preoccupa e' l'aspetto dell'irrigazione per l'agricoltura. Abbiamo fatto un lavoro" che va avanti da 3 mesi, "concordando con i gestori dei bacini idroelettrici a monte e gli agricoltori a valle per fare in modo che non ci sia lo spreco di neanche un litro di acqua".

Siccità in Lombardia, Fontana: "Posticipata la data della semina"

"Abbiamo concordato con gli agricoltori di posticipare la data di una semina - ha aggiunto Fontana - per dare la possibilita' ai livelli dei laghi di alzarsi e poi rilasciare l'acqua quando era necessaria per questa semina. E' stato un lavoro da certosini, per ora abbiamo tenuto. La cosa che preoccupa e' se non dovesse ricominciare a povere. Noi, questo progetto riusciamo a mantenerlo in vita non oltre il 13-14 di luglio, che era la data chiesta dagli agricoltori".