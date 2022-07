Sicurezza a Milano, Ferragni: "Onorata della risposta di Sala"

"Sono onorata e orgogliosa che il sindaco Sala confermi di essere ancora di più al lavoro sul tema della sicurezza a Milano, la sua attenta e pronta risposta rafforza la fiducia che ho nelle istituzioni"- Così sui social Chiara Ferragni che due giorni fa aveva espresso preoccupazione per la situazione della sicurezza a Milano. "Il mio sfogo è stato quello di una cittadina privilegiata che vuole dare voce a un sentiment ormai diffuso a Milano e figlio di diverse esperienze personali. - spiega Ferragni - Mi spiace che le mie parole hanno creato strumentalizzazioni politiche e divisionismi che non mi appartengono. Credo in una collaborazione costruttiva e concreta perché anche se si hanno opinioni diverse, poi ci accorgiamo di avere sempre a cuore il bene comune".