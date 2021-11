Sicurezza a Milano, Sala: "Assumeremo presto 500 giovani vigili"

A chi dice che sul tema sicurezza c'e' molto da fare a Milano "io rispondo anche con le parole del Prefetto e del Questore che mostrano come la criminalita' a Milano sia diminuita. Ovviamente non e' solo un problema di polizia locale, pero' la mia promessa e di assumere in tempi rapidi 500 giovani vigili e vigilesse che potranno dare una mano". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'evento digitale de Il Sole 24 Ore 'Investire in Milano'. "C'e' differenza tra la sicurezza percepita e quella reale, certo io non voglio ignorare che la percezione sia comunque importante. La sicurezza la si gestisce con uomini o donne di servizio", aggiunge Sala, che a proposito di viabilita' invece nota come "nei grandi viali europei c'e' uno spazio per le auto, c'e' uno spazio per le biciclette ma non ci sono posteggi di fianco. Dobbiamo arrivarci, dobbiamo credere che non siamo diversi dagli altri".

"Ben vengano iniziative per costruire nuovi parcheggi, se qualcuno me lo chiede e presenta progetti fattibili in tempi brevi io sono totalmente d'accordo, pero' e' chiaro che o si riduce il numero di auto che circolano oppure conti non tornano. Non e' impossibile: 25 anni fa a Milano c'era 60 auto per 100 abitanti, oggi siamo al 50-51 e possiamo andare in una dozzina d'anni a 40. A quel punto avremmo risolto la questione", conclude Sala all'evento digitale de Il Sole 24 Ore.