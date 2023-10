Sicurezza a Milano, Sala litiga con la giornalista di Fuori dal Coro. VIDEO

Sicurezza a Milano, Sala litiga con la giornalista di Fuori dal Coro

"Io voglio parlare solo di cose serie, se ha voglia di provocare... ma studi un po'": un Beppe Sala particolarmente insofferente ha liquidato la giornalista di Fuori dal Coro Eugenia Fiore che ha cercato di intervistarlo sulla sicurezza a Milano e sulla nomina di Gabrielli a delegato ad hoc. Immagini andate in onda mercoledì 11 ottobre e che stanno circolando molto sui social in queste ore.

Immigrati e violenti, Milano ora fa paura



Il primo a commentare, lo stesso conduttore del talk Mediaset Mario Giordano che al rientro in studio ha attaccato il sindaco meneghino: "Il sindaco Sala, invece di fare il maleducato come ha fatto con la nostra inviata, dovrebbe imparare a rispondere. Sala deve rispondere a Maria e ha tutte le persone come lei che finiscono aggredite e vedono, nel frattempo, il sindaco Sala impegnato a occuparsi di intricate piste ciclabili. Caro sindaco, ammetta il suo errore e con umiltà provi a rispondere alle domande”. Un riferimento, quello di Giordano al caso della studentessa 21enne aggredita sotto casa in Bovisa. Uno dei tanti episodi di cui le cronache si sono occupate in questi giorni. E che la trasmissione Mediaset associa in particolare alla presenza di migranti.

Sicurezza a Milano, la delega affidata a Gabrielli

Che la sicurezza in città sia tornato ad essere un tema se ne è del resto accorta la stessa amministrazione. A inizio ottobre è stata infatti affidata all'ex capo della polizia Franco Gabrielli una delega per la Sicurezza urbana e la coesione sociale. Smentendo che si trattasse di un commissariamento dell'assessore Granelli, Sala aveva spiegato: "Questa e' una cosa che non corrisponde a un giudizio negativo. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, ma ora la situazione e' piu' difficile". E comunque "operativamente non cambia nulla" per l'assessore. Un esperimento, questo, che per Sala "politicamente puo' essere buon laboratorio", con Milano che indica la via al centrosinistra: "La sinistra deve essere in grado di dare risposte alla richiesta di sicurezza che viene dalla gente comune ma se sei di centrosinistra non puoi rispondere solo con la repressione".

Gabrielli: "Sicurezza, Milano non è Gotham city"

Al suo esordio, Gabrielli ha spiegato: "Questa citta' non vive una condizione di emergenza e non e' Gotham city, ma e' una citta' grande, complessa, che vuole sempre piu' avere standard di sicurezza che intercettino le esigenze dei suoi cittadini. Il sindaco ha pensato di coinvolgermi, e di questo lo ringrazio, in una sorta di lavoro di squadra che avra' la sintesi in questo comitato", ha aggiunto "Bisogna avere particolare attenzione ai temi della percezione, non considerarla come una cosa che dipende dagli umori, perche' se un cittadino vive una condizione di percezione di sicurezza non adeguata alle sue aspettative e' un problema". Per Gabrielli, Sala va nella direzione di "una sicurezza che non puo' essere disgiunta da un'effettiva coesione tra le persone che vivono in questa citta', che e' straordinaria" e "a cui il Paese, peraltro, guarda". "Per quanto mi riguarda - ha concluso - e' anche il motivo per cui ho accettato questa sfida".

Milano: 520 nuovi agenti di Polizia locale entro il 2025

E sempre ad inizio ottobre il sindaco Sala ha annunciato un corposo aumento del numero di agenti di Polizia locale: 520 nuovi agenti in più entro il 2025 per portare l'organico a 3.350 agenti in servizio. "Lavoriamo per rendere il corpo più numeroso - le sue parole -, procede l'assunzione di nuovi agenti ed entro il 2025 avremo 3.350 agenti in servizio cioè 520 in più della fine del 2021. Oggi 179 agenti prestano giuramento". L'obiettivo secondo il sindaco "è uno solo cioè fare di Milano una città sempre più sicura da tutti i punti di vista. Il nostro compito è far sì che la città cresca, si espanda, si apra al mondo, restando la città sicura, tollerante, onesta che conosciamo".