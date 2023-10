Sicurezza a Milano, Sala: "Non abbiamo mai sottovalutato il problema"

"Sulla base dell'ascolto, dell'esame delle situazioni critiche e della collaborazione tra le forze dell'Ordine dobbiamo ora rafforzare la presenza dei Vigili su specifiche aree del territorio milanese e nelle ore serali e notturne (la stessa cosa mi auguro avvenga per le Forze di Polizia). Agiamo su queste tre linee e a breve il Comitato spieghera' meglio le prospettive di questo lavoro". Lo scrive su Facebook parlando di sicurezza il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "E' un tema delicato, in questi tempi delicati, come lo e' in tutte le grandi citta' del mondo" ha spiegato, ma "pensiamo a Milano, partendo da una cosa che voglio affermare con chiarezza. Non c'e' mai stata in noi nessuna sottovalutazione o inconsapevolezza del problema. Non a caso ho impostato la mia seconda campagna elettorale sulla promessa di aumentare l'organico della Polizia Locale di 500 unita'. E le assunzioni stanno avvenendo come da programma".

Milano, Sala: "Con Gabrielli un comitato strategico per la sicurezza urbana"

Sala ha poi ricordato che il 2 ottobre ha dato una delega specifica a colui che ritengo il maggior esperto italiano, Franco Gabrielli: "Intorno a lui ho istituito il Comitato Strategico per la Sicurezza Urbana e la Coesione Sociale". Sala ha sottolineato che "e' tempo che si avviino le prime azioni, su tre fronti. Il primo e' l'ascolto, un'attivita' fondamentale per comprendere appieno la situazione e per non far sentire sole, in particolare, le nostre cittadine. E' gia' partita l'attivita' in tutti i Municipi. Ho chiesto al Comitato che siano rapidamente attivati dei focus group con donne di varie eta', di vari quartieri, di varie estrazioni sociali. Il secondo riguarda un piu' efficace coordinamento tra tutte le forze di Polizia, a cominciare dalla gestione congiunta degli esposti dei cittadini e dei comitati. E' impossibile gestire la sicurezza se le denunce dei cittadini non diventano la base comune (pur nell'ambito delle rispettive competenze) delle diverse forze dell'ordine tramite una verifica veloce ed efficace dei singoli fatti denunciati. Il terzo e' la messa a terra di azioni visibili sul territorio cittadino", come appunto il rafforzamento della presenza di vigili in aree specifiche della citta' e in orario notturno.

Sala: "Il video per il Club Dogo? Dobbiamo cercare di parlare con tutti"

"Come sempre quelli della tua parte apprezzano, quelli dall'altra parte no. E' una cosa scontata e ne ero perfettamente consapevole. Oltre l'aspetto scherzoso, nel mio tempo libero faccio quello che ritengo. In realtà i Club Dogo per una fascia significativa della popolazione è un gruppo mitologico e c'era tanta attesa sul fatto che si riunissero e se dovessi ritornare indietro lo rifarei eccome, non credo che sia quello il problema. E poi penso che chi fa politica deve cercare di parlare a tutti e con diversi modi: non è che dobbiamo parlare solo al nostro ristretto gruppo di persone a volte un poco elitarie che ci ascoltano". Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del primo lotto del Parco pubblico di SeiMilano, in merito alla sua partecipazione al video di lancio della reunion dei Club Dogo.