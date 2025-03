Sicurezza a Milano: si è abbassata l'età media di chi commette crimini

"Direi un buon incontro. Abbiamo esaminato un po' i dati che sono positivi in generale ma e' chiaro che la tematica relativa ai reati predatori da strada e' un problema e la cosa che preoccupa e' anche l'abbassamento dell'eta' di chi commette un crimine. Una questione su cui dobbiamo porre grande attenzione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "In termini di numeri di uomini non ci sono novita', c'e' un invio che si e' visto oggettivamente. E' ovvio che il tema si scontra con il fatto che sono molto giovani e meritano alcuni mesi di formazione. Pero' a volte anche quando c'e' un cambio, uno esce e uno entra, e' possibile che esce uno negli uffici e entra uno che sta per strada - ha spiegato - noi da inizio del secondo mandato abbiamo fatto 750 assunzioni nella polizia locale e siamo riusciti ad aumentare di 300 il numero dell'organico. Perche' ci sono le uscite", ha concluso.

Sala: "Abbiamo chiesto più risorse per le telecamere"

"Come sempre ho chiesto piu' risorse e c'e' stata apertura sul fatto di averle per sviluppare la sorveglianza attraverso telecamere. Il comune di Milano ha circa 2mila telecamere, un po' dobbiamo aggiungerle e un po' dobbiamo cambiarle perche' sono obsolete quindi ci hanno promesso un po' di soldi ma non saprei dire quanto", ha aggiunto Sala. "Ho segnalato quanto come polizia locale stiamo partecipando in maniera piu' massiccia, con piu' persone e piu' pattuglie, orari allargati. Dal punto del ministero e delle forze di polizia ci sono state garantite alcune cose", ha aggiunto. Innanzitutto, "si continua il rafforzamento del personale di polizia, e anche come sottolineava il capo della Polizia Vittorio Pisani, dell'invio di auto vetture perche' va bene metterci persone ma devono avere auto con cui fare servizio", ha concluso Sala.

