Sicurezza sul lavoro, Lombardia: parte il tavolo tecnico con sindacati e Ance

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Milano – Si è riunito il Tavolo tecnico a Palazzo Lombardia finalizzato al potenziamento dei controlli nei cantieri edili delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) in collaborazione con le Polizie locali. Alla riunione hanno preso parte la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti (da remoto), l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra, Andrea Pastori direttore Ance Lombardia e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

Comotti (Fillea Cgil Lombardia): "Condividere le iniziative con le amministrazioni comunali"

Per Ivan Comotti, segretario regionale della Fillea Cgil Lombardia, che ha partecipato all’incontro, “ora è necessario condividere le iniziative con le amministrazioni comunali e gli enti bilaterali. Perché gli agenti sul campo siano messi in grado di conoscere le situazioni con precisione. C’è già una intesa con l’Anci e gli enti bilaterali del settore edile che permette di conoscere la situazione (congruità, committenza, personale ecc.) cantiere per cantiere. L’accordo va implementato coinvolgendo direttamente i comuni, solo così potremo garantire maggiore sicurezza e contrastare il lavoro nero. “La Regione ha manifestato disponibilità a seguire questo percorso”, conclude Comotti.

Sicurezza sui cantieri, l'iniziativa dell'assessorato regionale

Dallo scorso novembre l'assessorato regionale alla Sicurezza ha attivato un'iniziativa che ha l'obiettivo di aumentare i controlli sulla sicurezza nei cantieri edili. Nel settore edile sono numerose le competenze a carico degli enti locali, comprese le autorizzazioni, i permessi e i controlli nei cantieri. Si è convenuto di avviare l'iter per la sottoscrizione di accordi con i Comuni capoluogo di provincia per il potenziamento dei controlli delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) nei cantieri edili in collaborazione con le Polizie locali. Ad oggi sono Brescia, Cremona, Mantova e Pavia i Comuni capoluogo che hanno risposto positivamente. Dal prossimo mese di aprile POLIS avvierà specifici corsi di formazione per 'far dialogare' gli ispettori dei Servizi Prevenzione Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) delle ATS e le Polizie locali coinvolte. Al termine della fase formativa, partirà la fase operativa, dopo un periodo di affiancamento. L'assessorato alla Sicurezza ha messo a disposizione 200.000 euro per sostenere le spese del personale dei Comandi di Polizia locale. sindacati e Ance hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa.

