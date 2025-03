Simona Segoloni Ruta nuova presidente del Coordinamento delle Teologhe italiane

“Salutiamo la notizia dell’elezione di Simona Segoloni Ruta a nuova presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane". Così Gianluca Montaldi, direttore editoriale di EDB. Segoloni Ruta è tra le autrici di EDB: "Con il volume "Senza indugio. Con voce di donna. Omelie per l’anno C" (EDB, 2024), Segoloni Ruta ha donato ai lettori uno sguardo originale e necessario sui testi liturgici, restituendo alla Parola la forza di risuonare anche con voce di donna incarnata e profetica".

Per Montaldi quella di Segoloni Ruta è "una nomina che riconosce non solo il suo impegno costante e appassionato nella riflessione teologica, ma anche la sua capacità di intrecciare pensiero critico, sensibilità ecclesiale e attenzione ai cammini delle donne nella Chiesa e nella società. Teologa tra le più autorevoli del panorama italiano, Segoloni Ruta ha saputo negli anni coniugare rigore accademico e attenzione pastorale, offrendo un contributo originale e necessario al rinnovamento del pensiero teologico in una prospettiva inclusiva, dialogica e profetica". Montaldi si dice certo che la neopresidente saprà "guidare il Coordinamento con competenza, passione e visione, contribuendo a far crescere una teologia sempre più inclusiva e capace di parlare al presente e di aprirsi al futuro”.

