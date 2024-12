Sindaco Milano, Forza Italia: "Lupi o Sallusti possono essere la persona giusta, ma allargare la coalizione a forze di Centrosinistra"

"Le caratteristiche del candidato sindaco di Milano, dopo averne parlato con tutti gli alleati, devono essere quelle di saper allargare la coalizione a movimenti civici e a forze moderate anche di Centrosinistra"

"Il miglior candidato sindaco di Milano è quello che decideremo insieme con gli alleati e che allarghi il più possibile la coalizione di Centrodestra". Lo afferma il portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera Raffaele Nevi, intervistato da Affaritaliani.it, rispondendo alla domanda se il candidato del Centrodestra alle prossime elezioni comunali a Milano sarà Alessandro Sallusti.



"Non facciamo nomi in questo momento, ma le caratteristiche del candidato sindaco di Milano, dopo averne parlato con tutti gli alleati, devono essere quelle di saper allargare la coalizione a movimenti civici e a forze moderate anche di Centrosinistra che negli ultimi anni hanno appoggiato Sala ma che adesso, forse, potrebbero ragionare su un'intesa con il Centrodestra per un'attenzione maggiore nei confronti di Milano visto che siamo noi al governo dell'Italia".



Il presidente del Senato Ignazio La Russa aveva parlato di Maurizio Lupi, il leader di Noi Moderati è un nome in campo? "Lupi al pari di Sallusti possono essere la persona giusta, ma prima di fare un nome dobbiamo parlarne bene e approfonditamente con gli alleati di Centrodestra e mettere insieme una coalizione che sostenga un candidato in grado di allargare l'alleanza come ho spiegato prima. Se poi il candidato sarà Lupi o Sallusti o un'altra persona questo lo vedremo più avanti", conclude Nevi.



