Sit in della comunità ebraica per la famiglia Bibas davanti al Comune di Milano

La Comunità ebraica di Milano organizza un sit-in oggi alle 18.30, in piazza della Scala, davanti al Comune, in memoria di Shiri Bibas e i suoi due figli morti in prigionia dopo essere stati sequestrati da Hamas. "Saranno ricordati tutti i bambini vittime del 7 ottobre, uccisi o rapiti. Chiediamo il ritorno dei 63 ostaggi ancora in mano ad Hamas a Gaza. Chiediamo la solidarietà di Milano, città gemellata con Tel Aviv, per il rispetto dei diritti umani di tutti i rapiti dai terroristi di Hamas", fa sapere la Comunità.

Le polemiche in consiglio comunale

La convocazione del sit-in arriva dopo l'appello lanciato i giorni scorsi alle istituzioni ad illuminare le facciate dei palazzi di arancione in segno di solidarietà. Appello accolto dalla Regione, ma non dal Comune. "Ci sarebbero moltissimi motivi per continuare a illuminare, non credo che lo faremo questo. Direi che il problema è tenere posizioni politiche", aveva spiegato il sindaco Giuseppe Sala. Nella seduta del consiglio comunale di lunedì 24 febbraio la scelta di Sala ha provocato un vivace dibattito in aula, con le proteste del centrodestra ma anche dei Riformisti.