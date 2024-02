Smog a Milano, Arpa: "Episodio critico". Ma è in arrivo la pioggia

C'è un "episodio critico in corso", ma la situazione in generale è migliore rispetto a "cinque, dieci o vent’anni fa". Arpa Lombardia certifica il paradosso dello smog a Milano. Il capoluogo lombardo in questi giorni soffoca sotto una cappa di aria inquinata che domina anche il dibattito politico. Con la richiesta dell'istituzione di cabine di regia e l'attivazione di misure ad hoc. Oltre ad aver fortemente allarmato i cittadini, tra petizioni online e class action. A dispetto delle evidenze di questi giorni, il confronto con gli anni passati evidenzia tuttavia un graduale e costante miglioramento.

Arpa: "Milano, episodio critico ma confronto positivo sugli altri anni"

"L’episodio critico di questi giorni, con condizioni meteorologiche spesso sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti a causa dell’orografia del territorio sommate alla presenza di tutte le sorgenti più importanti (traffico, riscaldamento, in particolare se a legna, industria ma anche agricoltura con lo spandimento dei liquami di origine zootecnica), è tipico di questo periodo".

La nota prosegue: "Le Alpi e gli Appennini chiudono la pianura padana su tre lati determinando la velocità del vento tra le più basse d’Europa, con la formazione di frequenti inversioni termiche notturne . Si crea così una situazione in cui le emissioni di tutto il bacino ristagnano con valori di concentrazione di particolato elevati ed omogenei in tutto il territorio. Durante lo scorso anno le precipitazioni di gennaio e diversi episodi di Foehn a febbraio hanno evitato il verificarsi di questa situazione, che è purtroppo frequente in questi primi mesi. Ciò che sta avvenendo è confrontabile in linea generale con quanto rilevato gli anni scorsi e migliore di quanto si misurava cinque, dieci o vent’anni fa".

Milano, pioggia in arrivo: spazzerà lo smog?

Ecco, le precipitazioni. Che potrebbero spazzare via almeno in parte lo smog. E che sembrano essere imminenti. Secondo le previsioni di ilMeteo.it, a Milano inizierà a piovere giovedì 22 febbraio. E le precipitazioni proseguiranno regolarmente almeno sino agli inizi di marzo. Così Milano potrà tornare a respirare