Smog: da domani in Lombardia tornano divieti anti inquinamento

Tornano le misure anti smog in quasi tutte le province della Lombardia. Lo comunica la Regione. In conseguenza "ai valori di PM10 registrati nella giornata di ieri - domenica 18 febbraio - e delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, da domani, 20 febbraio 2024, si attivano le misure temporanee di primo livello nelle province che hanno raggiunto almeno il 4° giorno consecutivo di superamento: Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia", si legge in una nota.

Limitazione alla circolazione nei comuni con più di 30.000 abitanti

Le misure prevedono la limitazione alla circolazione nei comuni con più di 30.000 abitanti - tutti i giorni dalle 7.30-19.30 - per tutti i veicoli euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli euro 2, 3 e 4 a gasolio. Le limitazioni si applicano anche sabato e domenica e coinvolgono anche i veicoli euro 4 diesel commerciali anche se con fap e gli euro 0 e 1 a gpl e metano. In tutti i comuni è inoltre vietato tenere temperature superiore a 19°c nelle abitazioni e negli esercizi commerciali; utilizzare generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 3 stelle compresa.