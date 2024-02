Smog, Arpa Lombardia: periodo critico, ma classifica IQair inaffidabile

"Siamo in un periodo critico per l'inquinamento atmosferico, questo non si può negare", ma allo stesso modo "non si può confermare quello che è stato pubblicato con la classifica del sito IQAir" in quanto "non significativa e non rappresentativa". Così Guido Lanzani, responsabile Qualità aria dell'Arpa Lombardia a Lapresse: "Benché stiamo vivendo un periodo di superamento dello standard della qualità dell'aria - osserva Lanzani - la fotografia" sul sito in questione "varia di ora in ora" (cosa che lascia "pensare sull'attendibilità") e "mette insieme dati con fonti di tipologia molto diverse presentando anche elevata incertezza". Poi, Lanzani fa presente come ci si ritrovi adesso "in una situazione tipica di questo periodo, in linea con gli anni passati, anche se l'anno scorso è stato migliore, soprattutto per via delle condizioni meteorologiche differenti con piogge e vento forte. Ma - conclude facendo comunque presente l'importanza di attuare interventi incisivi - se andiamo indietro negli anni la situazione è anche peggiore".

Arpa Lombardia: non è corretto fare affidamento su queste classifiche

Secondo Lanzani, riporta l’Adnkronos - IQAir unirebbe a queste misurazioni 'ufficiali' le informazioni fornite da chi utilizza "strumenti che hanno un costo decisamente inferiore e un'incertezza molto superiore. Mettere insieme questi crea confusione a mio avviso". E non è finita qui: "Noi abbiamo procedure di controllo di qualità che garantiscono che lo strumento stia funzionando bene e abbiamo delle regole su dove posizionare le centraline", che devono essere messe "in un punto rappresentativo dell'esposizione della popolazione. In questa classifica invece confluiscono anche valori posizionati da singole persone, confluisce di tutto". In sintesi quindi "dal mio punto di vista non è corretto fare affidamento su questo tipo di classifiche non significative e non rappresentative, perché fanno fotografie che variano in continuazione e usano strumentazione diversa in termini di affidabilità, di metodologie di mantenimento e di sito in cui vengono messe".