Staccò a morsi l'orecchio di un uomo che aveva guardato sua moglie: condannato

È stato condannato a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di carcere Osmanudiamen Godwin, un giovane nigeriano di 25 anni, residente a Milano, per aver staccato con un morso un pezzo di orecchio di un connazionale. L’aggressione, motivata da uno sguardo considerato troppo insistente verso la moglie, risale al 9 giugno dello scorso anno. La lite esplose in pieno giorno, in via Mazzini, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Sondrio.

L’intervento tempestivo degli agenti della Questura di Sondrio portò all’arresto di Godwin, mentre la vittima veniva trasportata d’urgenza in ospedale. Il bilancio fu grave: amputazione del terzo superiore del padiglione auricolare destro, con esposizione della cartilagine. La prognosi iniziale superava i 40 giorni, e le lesioni hanno lasciato uno sfregio permanente sul volto dell’uomo.

L'accusa di "deformazione permanente dell'aspetto della persona"

Godwin è stato accusato di deformazione permanente dell’aspetto della persona, un reato che prevede pesanti sanzioni. La condanna avrebbe potuto arrivare a 8 anni di reclusione se il giudice non avesse concesso le attenuanti generiche e l’avvocato difensore, Ausilia Fumasoni, non avesse optato per il rito abbreviato. Oltre alla detenzione, il condannato dovrà risarcire la vittima per i danni subiti, con una somma che verrà stabilita in separata sede.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO