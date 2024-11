Minacce e stalking, Sophie Codegoni pronta a consegnare ai pm le chat con Basciano

Sophie Martina Codegoni, influencer 23enne, ha confermato davanti ai pm di Milano le accuse di stalking e minacce, incluso il rischio di morte, rivolte all'ex fidanzato Alessandro Basciano. Durante un interrogatorio durato oltre cinque ore, Codegoni ha dichiarato di essere pronta a consegnare le chat integrali che avvalorerebbero le sue affermazioni. La deposizione arriva dopo la scarcerazione del 35enne dj, decisa sabato scorso dal gip Anna Magelli, che aveva accolto inizialmente le spiegazioni dell’indagato e interpretato come una remissione di querela una scrittura privata siglata tra i due a febbraio 2024.

Codegoni ha chiarito che l’accordo citato riguardava solo una parte iniziale delle accuse, legate a un procedimento civile per il mantenimento e l’affidamento della figlia della coppia, di un anno. La querela, che la donna si era impegnata a ritirare in cambio di un'intesa mai rispettata, copre fatti che arrivano fino a novembre 2024.

"Devi morire, ti ammazzo come un cane, mi faccio il carcere"

L'ex partecipante di Uomini & Donne e Grande Fratello Vip ha dichiarato ai pm Antonio Pansa e Letizia Mannella di non aver mai fatto passi indietro rispetto alle accuse contro Basciano. Tra i messaggi al vaglio degli inquirenti, riferisce Ansa, ci sarebbero minacce come "Devi morire, ti ammazzo come un cane, mi faccio il carcere", e insulti che Codegoni avrebbe ricevuto ripetutamente. Gli episodi più recenti, risalenti al 14 novembre 2024, includono un’aggressione in zona Moscova. Basciano avrebbe affiancato l’auto di due amici della donna, minacciandoli con frasi come "Vi ammazzo come cani". Avrebbe poi aperto lo sportello del veicolo, colpito uno degli uomini con un pugno e sfondato il parabrezza. Successivamente, avrebbe telefonato a Codegoni dichiarando che stava andando a casa sua per ucciderla.

"La borsa regalatami da Basciano? La butto dalla finestra"

"La butto dalla finestra". E' in sintesi la risposta che Codegoni ha dato agli inquirenti, la procuratrice aggiunta di Milano Letizia Manella e il pm Antonio Pansa, quando le hanno chiesto conto di un regalo costoso - una borsa di marca - che Basciano le ha mandato - e lei ha accettato - solo pochi giorni prima della sua seconda denuncia e dell'arresto (non convalidato) per stalking del 35enne deejay. Il dettaglio è riferito da Adnkronos.

I carabinieri stanno cercando riscontri a queste accuse e acquisendo i messaggi scambiati tra i due per ricostruire il contesto degli eventi. L'influencer sarà ascoltata nuovamente per approfondire alcuni aspetti della vicenda.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO