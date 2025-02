Sparatoria in panetteria a Milano: rintracciato il presunto killer

E' stato rintracciato in strada in zona Porta Genova a Milano nella serata di lunedì 17 febbraio Raffaele Mascia, il 21enne ritenuto il presunto autore dell'aggressione a mano armata che ha ucciso Ivan Disan, 49 anni, e ferito gravemente Pavel K., 26 anni. Quando e' stato bloccato dalla polizia era disarmato. E' stato portato in questura per essere interrogato dal personale della sezione della Omicidi della Squadra mobile.

Il giovane e' il figlio del proprietario di 71 anni della panetteria-pasticceria di piazzale Gambara a Milano. A lui gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm di turno Carlo Enea Parodi, sono arrivati incrociando la testimonianza di una donna di 48 anni, conoscente delle due vittime e presente all'interno del negozio quando sono stati esplosi i colpi, e da una telecamera di sorveglianza condominiale che ha ripreso Mascia allontanarsi dal retrobottega del negozio in concomitanza con il fatto.

