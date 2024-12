Spari a bordo dello scuolabus, 16enne in carcere al Beccaria

Il Gip del Tribunale per i Minorenni di Brescia ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 16enne accusato di lesioni gravi. Il giovane, il 22 novembre scorso ad Asola (Mantova), a bordo di un autobus di linea che trasportava studenti delle scuole superiori, aveva maneggiato una pistola, esplodendo un colpo che ha ferito un 17enne alla bocca e alla mandibola. L'indagato, dopo l’arresto, è stato trasferito al carcere minorile "Beccaria" di Milano, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini dei carabinieri di Asola hanno permesso di ricostruire i dettagli dell’accaduto. Subito dopo il ferimento, il giovane colpito è stato soccorso dagli amici e trasportato all’ospedale civile di Mantova. I medici, durante l’intervento chirurgico, hanno rimosso un proiettile di piccolo calibro incastrato tra la lingua e la mandibola, diagnosticando una frattura mandibolare. Inizialmente si pensava che la ferita fosse stata causata da una pistola scacciacani, ma l’analisi ha rivelato che il colpo era stato sparato da una Beretta calibro 6,35.

L'arma gettata nel fiume Oglio

L’arma è stata recuperata dai carabinieri subacquei di Genova nel fiume Oglio, nel comune di Canneto, dove il 16enne, dopo aver confessato, ha dichiarato di averla gettata. L’episodio si è verificato durante una lite tra l’arrestato e il 17enne ferito, culminata con lo sparo. Il 16enne è ora accusato di lesioni gravi con un’arma da fuoco e rimane detenuto al "Beccaria", in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

