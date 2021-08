Specchio (Riformisti): "Autonomia di Milano sia un tema centrale"

Laura Specchio, capolista dei Riformisti per Milano, chiede alle altre forze politiche un "confronto aperto e immediato sul tema dell'autonomia applicata a Milano, sul quale spesso e facilmente si consumano propaganda e proclami, ai quali non corrispondono veri progetti".

Spiega la nota della capolista: "Lo scatto in avanti fatto negli ultimi cinque anni che l'ha portata a competere con le gradi capitali europee, ma anche la necessità di uscire in fretta e senza traumi dalla crisi Covid, ci dicono che Milano, per essere motore economico e civico del Paese, ha bisogno di poter crescere secondo suoi parametri e strumenti. Si chiama autonomia!Quella stessa autonomia chiesta su scala regionale nel referendum del 2017, a maggior ragione deve trovare applicazione nella metropoli"

Specchio pensa ad un modello che si declina su vari fronti: "Autonomia normativa: devono essere allargate le competenze sulle quali il Comune possa decidere. Anche nella gestione dell'emergenza covid abbia tutti verificato come troppo spesso il territorio debba sottostare a tempi e modi inadeguati, dettati da altre istituzioni che non si confrontano direttamente e quotidianamente con i cittadini. Autonomia finanziaria: è indispensabile che Milano possa amministrare maggiori risorse sul territorio , non solo gestendo in autonomia tributi, ma anche direttamente fondi europei. Autonomia istituzionale: Milano ha ruolo per avere relazioni dirette con altre grandi città, regioni e istituzioni europee, ma anche al di fuori dei confini comunitari, sedendo a tavoli internazionali nei quali si discute di sviluppo, commercio e migrazioni".

La nota conclude: "Apriamo subito un tavolo di confronto, tra forze politiche che si presentano al voto. I milanesi hanno diritto di sapere chi davvero vuole impegnarsi, oltre gli slogan".