Spiava mamma e figlia nei bagni dell'aeroporto: la bambina lo fa arrestare

Stava filmando una bambina di cinque anni e la mamma in un bagno dell'aeroporto milanese di Linate. Ma la piccola si è accorta che c'era un telefono posto tra i due divisori dei bagni e lo ha riferito immediatamente alla madre la quale ne ha parlato col marito. L'uomo ha dunque chiamato la Polizia, mentre il pedofilo, che aveva ascoltato le conversazioni, ha cercato invano di darsi alla fuga.

Il secondo cellulare e i 5mila file pedopornografici in casa

L'accusa nei suoi confronti è di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori. All'arrivo degli agenti della Polaria, ha cercato di sviare gli agenti mostrando un telefonino 'pulito'. Ma nello zaino aveva un secondo cellulare pieno di immagini rubate in bagni e spogliatoi. In una successiva perquisizione a casa sua, nel Comasco, sono stati trovati circa 5mila file a sfondo pedopornografico e filmati autoprodotti con minori in bagni e spogliatoi.

La successiva analisi dei dispositivi sequestrati ha consentito di accertare la frequentazione, da parte dell'arrestato, di gruppi telematici noti per i contenuti pedopornografici. Rinvenuti nel complesso tre telefoni, un tablet e un personal computer.

