Spogliarello per un'intervista, l'ordine dei giornalisti: "La Procura indaghi"

Una vicenda scabrosa e dai contorni ancora da chiarire. Ma sulla quale vuole ora fare luce anche l'ordine dei giornalisti della Lombardia. Durante un servizio andato in onda alle Iene il 10 gennaio la giornalista Roberta Rei ha raccontato della proposta di uno scambio tra la pubblicazione di un articolo e uno spogliarello in videocall che sarebbe stato proposto da un giornalista a una imprenditrice.

L'odg lombardo: "La Procura di Milano acquisisca il video"

Così la nota del consiglio dell'odg lombardo: " L'episodio può creare un danno reputazionale forte sull'intera categoria: occorre quindi che vengano individuate tutte le eventuali responsabilità personali. Nell'impossibilità di conoscere l'identità del collega che avrebbe proposto lo scambio, e quindi la stessa competenza dell'Ordine lombardo e del suo Consiglio di disciplina territoriale, l'Ordine ha invitato la Procura di Milano ad acquisire il video, chiedendo di svolgere - nel caso in cui siano individuati profili di rilevanza penale - le indagini più appropriate, e di agire nel caso in cui venissero ravvisate ipotesi di reato".

Spogliarello in video in cambio di una intervista: la vicenda

L'imprenditrice è la barese Stefania Pellicoro, titolare di tre negozi di abbigliamento che ha anche un profilo su OnlyFans. Come raccontato nel corso della trasmissione, è stata contattata da "un importante giornalista di una delle maggiori testate italiane" su un profilo social privato.

Tra Pellicoro e il giornalista è nato dunque uno scambio di messaggi, fino alla videochiamata incriminata. Alla fine dei giochi, l’imprenditrice e il giornalista trovano il compromesso per lo “scambio”: entrambi si spoglieranno in videochiamata e l’articolo uscirà “a stretto giro”, precisa l’uomo. Durante la videochiamata, Stefania Pellicoro propone al giornalista di fare la stessa cosa con una sua amica e, con uno stratagemma, convince l’uomo ad iniziare per primo a spogliarsi. Quest’ultimo rimane quindi in mutande, quando improvvisamente compare l’inviata Roberta Rei accanto all’imprenditrice. Il giornalista, visibilmente nel panico, cerca di liquidare il tutto come uno “scherzo” e saluta le due donne, chiudendo la videochiamata.