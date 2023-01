"Spogliarello in cambio di un articolo". Le Iene incastrano noto giornalista

La proposta indecente di un noto giornalista, beccato da "Le Iene"

Un articolo in cambio di uno spogliarello in videochiamata. Questa la proposta indecente che è stata fatta da un importante giornalista di una delle maggiori testate italiane a Stefania, imprenditrice di 43 anni della moda che ha anche un suo profilo OnlyFans. È quanto raccontato da Stefania Pellicoro, imprenditrice pugliese di Gioia Del Colle, in un servizio andato in onda martedì 10 gennaio durante il programma ‘Le Iene’. L’inviata Roberta Rei ha riportato la vicenda raccontata da Stefania Pellicoro, proprietaria di 3 negozi di abbigliamento nonché imprenditrice nel settore della moda. Su Instagram la Pellicoro ha due profili, il primo dedicato alla sua sfera privata, il secondo creato per promuovere la sua attività.

La donna, 43 anni, è stata contattata dal noto giornalista sul suo profilo privato, un dettaglio che da subito le ha dato motivo di dubitare. Tra Pellicoro e il giornalista è nato dunque uno scambio di messaggi, fino alla videochiamata incriminata. Alla fine dei giochi, l’imprenditrice e il giornalista trovano il compromesso per lo “scambio”: entrambi si spoglieranno in videochiamata e l’articolo uscirà “a stretto giro”, precisa l’uomo. Durante la videochiamata, Stefania Pellicoro propone al giornalista di fare la stessa cosa con una sua amica e, con uno stratagemma, convince l’uomo ad iniziare per primo a spogliarsi. Quest’ultimo rimane quindi in mutande, quando improvvisamente compare l’inviata Roberta Rei accanto all’imprenditrice. Il giornalista, visibilmente nel panico, cerca di liquidare il tutto come uno “scherzo” e saluta le due donne, chiudendo la videochiamata.