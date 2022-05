Milanosport: campus dedicato alla pallavolo con Powervolley Milano

La famiglia dei Campus Milanosport si allarga per l’estate 2022, accanto ai canonici Campus sportivi proposti nei centri Iseo, Lido, Procida&Vigorelli e Saini, che hanno riscosso un enorme successo raccogliendo già quasi 3.000 iscrizioni, ci sarà un nuovo campus mattutino, dal lunedì al venerdì dedicato ai ragazzi dal 12 ai 17 anni.

Per tutti gli appassionati o per chi muove i primi passi nel mondo della pallavolo, questo campus è il modo migliore per vivere una full immersion in questo meraviglioso sport.

Campus di Milanosport con i professionisti della Power Volley Milano

Accompagnati dai professionisti della Power Volley Milano: Matteo Piano e Nicola Pesaresi, i giovani partecipanti vivranno un’esperienza indimenticabile, imparando non solo le tecniche, le regole e tattiche di gioco, ma anche i valori che stanno alla base di questo sport: grinta, condivisione, team work e passione. I ragazzi verranno accompagnati nel percorso direttamente da Matteo e Nicola che dopo un brief iniziale li divideranno in gruppi in base all’età e alle capacità sportive, e via agli allenamenti sino alla partita finale del venerdì

Il contesto è quello del Centro Sportivo Cambini Fossati, nel municipio 7 che dispone di un campo da pallavolo attrezzato, ma anche di una palestra ginnica, aree verdi e due campi da tennis, uno in terra rossa ed uno in sintetico e quattro campi da padel.

Le iscrizioni sono aperte on line e presso tutte le reception Milanosport, il costo settimanale è di 130 euro ed è comprensivo di kit campus e merenda.

Tutti i dettagli e le iscrizioni A QUESTO LINK



Leggi anche: