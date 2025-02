Sportello Edilizia chiuso? Il Tar da ragione al Comune di Milano

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha bocciato il ricorso del Collegio Geometri e Geometri Laureati contro la chiusura dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Milano, ritenendolo inammissibile. La sentenza, come anticipa il Corriere, sottolinea che la circolare comunale che ha imposto la serrata non incide direttamente sui diritti dei cittadini e dei professionisti, rendendo così insufficiente il solo provvedimento per avviare un'azione legale. Per il Tar, infatti, è necessario dimostrare un danno concreto, elemento che al momento non emerge dagli atti.

Il 6 marzo il D-Day del Salva Milano



Nel frattempo, l’amministrazione sta cercando soluzioni per mitigare l’impatto della chiusura, in attesa del 6 marzo, giornata chiave per il cosiddetto “Salva-Milano”. La decisione di interrompere l’attività dello Sportello per l’Edilizia, presa lo scorso novembre, è stata motivata dalla necessità di proteggere i dipendenti, coinvolti in un clima di forte pressione a seguito delle indagini sui presunti abusi edilizi. Secondo Palazzo Marino, il provvedimento ha permesso ai funzionari di svolgere il proprio lavoro senza timori, in attesa che le inchieste facciano chiarezza sulle accuse. La misura ha inoltre bloccato qualsiasi forma di interazione informale tra i professionisti e gli uffici.

La gestione degli accessi era già stata modificata durante la pandemia, quando gli ingressi erano consentiti solo su appuntamento. Oggi il sistema è ancora più restrittivo: solo i dirigenti possono convocare tecnici e operatori, limitando gli incontri ai casi strettamente necessari per la fase istruttoria e riducendo così il rischio di contenziosi.

