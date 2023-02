Spray sulla figlia, Antoniozzi (FdI): "Sindrome di Munchausen non è pazzia"

Spray sulla figlia, Antoniozzi (FdI): "Sindrome di Munchausen non è follia"

Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia, alla Camera usa parole dure nei confronti della mamma 28enne di Milano che spruzzava spray sulla figlia di 17 mesi: "E' probabile che la signora che spruzzava spray sulla figlia piccola per farla ricoverare avesse una sindrome di Münchhausen per procura, ma rassicuro tutti: non è pazzia".

"I medici sapranno valutare - osserva - ma la sindrome di Münchhausen non è una psicosi, non altera la realtà e, come si dice volgarmente, non significa pazzia. Lo dico per evitare il solito coro difensivista che dimentica il male fatto a una bambina di 17 mesi, e lo dico, ovviamente, senza alcun intento di dilapidazione verso la signora ma solo per giustizia". "C'è una bambina che ha sofferto - prosegue Antoniozzi - ed è lei che deve occupare la nostra attenzione. Ovviamente non siamo giacobini e non neghiamo alcun diritto alla signora, ma è opportuno evitare di partecipare a dibattiti sterili che confondano le acque; sicuramente la signora non è pazza".