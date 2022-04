Squeri: "Con il divieto alle caldaie a biomassa Milano penalizza i cittadini"

Squeri contro il divieto di installare nuove caldaie a biomassa a Milano

"Noncurante della crisi energetica, dell'aumento vertiginoso dei prezzi delle bollette e dell'esigenza di tutelare l'ambiente, il comune di Milano, attraverso un regolamento, vieta l'installazione di nuove caldaie a biomassa, anche se non inquinanti. In questo modo si sta impedendo ai cittadini di sfruttare le fonti rinnovabili disponibili per il termico e gli incentivi ad esse connessi". Lo dichiara il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri.

"A differenza di tutti coloro che vivono negli altri 1.505 comuni lombardi, i milanesi non potranno infatti godere dei 12 milioni di contributi introdotti dalla Regione Lombardia a favore di chi decide di sostituire gli impianti a biomassa obsoleti con altri piu' moderni che non solo non inquinano ma contribuiscono efficacemente al contrasto delle emissioni di anidride carbonica. Con le caldaie adiabatiche alimentate a biomassa si possono infatti raggiungere livelli di particolato al limite della misurabilita', con la riduzione del 94% dell'emissione di CO2, che e' l'obiettivo principale al 2030. Mai come ora, tutte le energie rinnovabili devono partecipare ad affrancarci dal gas ed e' possibile farlo uscendo da posizioni pretestuose e fuori dal contesto", conclude.

