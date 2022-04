San Siro, Albertini: "Va raso al suolo, Sala ostaggio dei verdi talebani"

Sempre diretto nelle sue esternazioni l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, ospite oggi alle 13 su Telelombardia di Marco Oliva nella trasmissione "Orario continuato": "Lo stadio di San Siro va raso al suolo, spianato. L'Amministrazione Sala è ostaggio di posizioni politiche talebane". Così Albertini: "E' uno degli argomenti che contesto all'attuale amministrazione Sala, questa amministrazione si è piegata su un complesso di inferiorità rispetto al concetto dello sviluppo della città. Questa amministrazione ha alcune incertezze pur di favorire alcune parti politiche, come i verdi talebani. Questa amministrazione da troppo retta a posizioni oltranziste, che non hanno niente a che vedere con la milanesità. Sullo stato di San Siro vogliono una cosa a metà: il vecchio Stadio di San Siro va raso al suolo come Maria Teresa D'Austria aveva raso al suolo la chiesa di Santa Maria alla Scala e ci ha fatto il monumento all'architettura moderna il Teatro alla Scala del Piermarini".

Albertini: "Questo stadio va spianato"

Ed ancora: "Qui questo stadio va spianato, c'è il nuovo stadio con grandi architetti che sarà anch'esso un segnale di modernità e di qualità architettonica della nuova città. Tutto il quartiere va rigenerato, sono capitali che vengono dai privati, quindi non c'è tassazione. E’ benessere, è qualità della vita. Volete il verde? Andate in alto e la superficie è libera per il verde, con coraggio e determinazione".

Sala: "Non voglio impegnare Milan e Inter a spendere milioni in mancanza di certezze"

Oggi anche il sindaco Giuseppe Sala è tornato a parlare dello stadio: "Le squadre stanno lavorando su qualcosa che non e' solo il puro rendering, ma si tratta di un progetto. Non voglio impegnare Milan e Inter a spendere milioni e milioni di euro per il progetto esecutivo in mancanza di certezze che si vada avanti. Io reputo che si andra' avanti, ma capisco i club".

San Siro, Sala su Moratti: "Capisco sia molto affezionato allo stadio, ma..."

Sala ha poi risposto alle parole dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti che, ai microfoni di Radio Uno, ha dichiarato che San Siro ha una sua solidita' e andrebbe preservato e che sarebbe un vero peccato portare un nuovo stadio fuori Milano: "Con Massimo Moratti abbiamo gia' battibeccato e non e' il caso di ritornarci, pero' conosco il suo pensiero ed e' chiaro che lui e' molto affezionato a San Siro, cosa che posso anche capire". "Noi proseguiamo con il nostro iter che prevede il dibattito pubblico e, come detto piu' volte, non si tratta di un vezzo ma di una necessita': facciamo questo passaggio e poi tireremo le conclusioni. E' chiaro che non sarebbe una bella cosa se le squadre decidessero di andare a Sesto, io lavoro perche' in ogni caso rimangano a Milano", ha concluso Sala.

Leggi anche: