Stangata inflazione: vivere a Milano costa 679 euro in più all'anno a famiglia

L'aumento del costo della vita fa sentire i suoi effetti soprattutto per chi vive a Milano, con un rincaro di 679 su base annua per famiglia media. Lo rivela l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), diffuso mercoledì dall'Istat e relativo a ottobre 2023. L'inflazione ha rallentato la sua corsa, con un aumento che a ottobre è stato dell'1,7 per cento ad ottobre in confronto al 5,3 per cento di settembre. Ma i suoi effetti colpiscono ancora, specie nel capoluogo lombardo. Agli antipodi si situa Trapani, con una inflazione allo 0,2 per cento ed un aggravio medio pari a 38 euro in più all'anno. A livello regionale, Lombardia terza per rincari, con un aumento medio per famiglia pari a 520 euro. In questa classifica domina la Valle d'Aosta (aggravio di 569 euro a famiglia).