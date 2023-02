"Stare insieme è più bello", l'iniziativa del Santagostino

L’inverno può ridurre le occasioni di contatto e socializzazione,soprattutto per le fasce più fragili della cittadinanza come quella degli anziani. Per far fronte alla solitudine, a febbraio, alcune sedi milanesi Santagostino aderiscono all’iniziativa Stare Insieme è più bello: una serie di appuntamenti dedicati agli anziani e alleloro famiglie per conoscere Santagostino Insieme, il nuovo servizio che assicura agli over(affettuosamente chiamati nonni) ore in compagnia di nipoti per passare insiemetempo di qualità.Diversi studi hanno dimostrato che l’isolamento sociale e il senso di solitudine sono duecondizioni che tendono progressivamente ad aumentare negli anziani.

Ma non è solo la compagnia che fa bene: gioca un ruolo importante lo scambio intergenerazionale

Questi stati, inparticolare se protratti nel tempo, costituiscono un fattore di rischio per il declino cognitivo nell’età anziana e sono spesso associati a un maggior rischio di sviluppare una condizione difragilità, una sindrome geriatrica nella quale problemi clinici di modesta entità, comeun’influenza o un’infezione urinaria, possono avere un grave impatto a lungo termine sullasalute e il benessere. Ma non è solo la compagnia che fa bene: gioca un ruolo importante lo scambio intergenerazionale, che si cerca di proporre con Santagostino Insieme. Ad ogni incontro,infatti, nonni e nipoti hanno la possibilità di confrontarsi e scambiarsi esperienze, un incircolo virtuoso di arricchimento e coinvolgimento reciproco.

Sorseggiando un thè in compagnia si potranno conoscere i nipoti

Il servizio Santagostino Insieme nasce dalla collaborazione con la startup milanese UAF - You Are Family e punta a trovare la migliore compagnia per il “nonno” che richiede il servizio, attraverso la tecnologia. Attraverso un algoritmo, infatti, vengono elaborate lecaratteristiche del nonno e accostate al nipote migliore, così da poter assicurare un serviziotailor made davvero utile ed efficace. Nelle sedi Santagostino di piazza Sant'Agostino, via Muratori (Porta Romana), corso Vercelli e piazzale Corvetto, tutti i martedì e giovedì pomeriggio di febbraio, i ragazzi diUAF insieme ai nipoti aspetteranno nonni e famiglie per un incontro di persona. Sorseggiando un thè in compagnia si potranno conoscere i nipoti, scoprire le loro storie,vedere come funziona l’algoritmo ed avere così tutte le informazioni su SantagostinoInsieme. Infine, sarà possibile provare il servizio gratuitamente per un’ora (da prenotaredirettamente in sede).