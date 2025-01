Starlink, la connessione internet civile di Musk potrebbe partire dalla Lombardia

Il possibile accordo tra SpaceX, l’azienda di Elon Musk che ha sviluppato il sistema Starlink, potrebbe partire dalla Lombardia. La rete di Musk ha un vantaggio sia in termini di copertura globale, con un numero di satelliti, 6.000, che è dieci volte quello di altre società concorrenti, che tecnici, potendo contare su una latenza minore e quindi su una maggiore velocità di connessione, diventando particolarmente attraente per le aree geografiche difficili da raggiungere dalle più veloci infrastrutture terrestri.I n Italia Starlink conta ad oggi oltre 40mila utenti ma sta cercando di espandersi ulteriormente nel mercato delle connessioni Internet civili. Il programma potrebbe partire dalle zone montane della regione Lombardia, il cui bando di gara pubblica per il Web via satellite è stato aperto oggi. E Starlink sembra essere il principale candidato. Il bando mira a testare «l’utilizzo di reti space-based per la fornitura di capacità di backhauling satellitare in sinergia con quelle terrestri nelle aree a difficile connettività».

Starlink, il progeteto coordinato da Aria spa

Coordinatore del progetto è Aria spa, che è sotto il controllo del Dipartimento per la trasformazione digitale (Dtd) di Palazzo Chigi. La sperimentazione prevede un finanziamento pari a 5 milioni di euro da parte del Dtd e un’ulteriore quota di finanziamento da 1,5 milioni da Regione Lombardia. La successiva partita sull’intero territorio nazionale si giocherebbe poi nel contesto del Pnrr per la copertura delle cosiddette zone grigie, quelle aree in cui la connessione Internet è scarsa o assente.

