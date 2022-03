Statale Milano, "Ali dorate": il corto a due anni dalla zona rossa

A due anni dalla zona rossa. Che cosa è cambiato, come siamo cambiati? Con la proiezione in Aula Magna di "Ali dorate. I giorni del silenzio" di Massimiliano Finazzer Flory, una riflessione a più voci a due anni esatti dalla scoppio della pandemia da Covid.

Un drone che ‘cattura’ Milano dall’alto nel periodo più duro del lockdown del 2020 e ne immortala la bellezza “silenziosa” di quei giorni muovendosi tra i monumenti, tra cui l’Università Statale di Milano, per “dare voce” alle statue di 19 personaggi storici, da Leonardo a Manzoni, da San Francesco a Verdi, che confortano ed esortano alla speranza nel cambiamento i cittadini chiusi nelle loro case.

Sono le suggestive immagini di Ali dorate. I giorni del silenzio, il cortometraggio di e con Massimiliano Finazzer Flory che sarà proiettato nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano il 9 marzo - ore 18.30, via Festa del Perdono 7 – nell’ambito dell’incontro da titolo “A due anni della zona rossa. Che cosa è cambiato, come siamo cambiati?”.

L’evento, volutamente proposto solo in presenza per segnare anche simbolicamente un ritorno alla condivisione di uno spazio non più solo ideale e virtuale ma anche fisico, riunisce alcuni autorevoli interpreti della società milanese e italiana per riflettere sull'eredità della pandemia da Covid a due anni esatti dal primo lockdown. E a ripercorrere questi due ultimi anni saranno il rettore Elio Franzini, Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, Sara Chiappori, giornalista de La Repubblica e critica teatrale, Andrea Gori, docente in Statale e direttore del reparto Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico, Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, e Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani.Durante la serata un’altra riflessione e commozione verrà dalle letture di Massimiliano Finazzer Flory tratte dal libro Ti racconto il mio Covid, realizzato da ARCUS (Associazione Ricreativa Culturale Università degli Studi di Milano).

