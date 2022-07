Stati Generali della Cannabis, Nahum (Pd): "Sala assente? Sbaglia"

In corso gli Stati generali della Cannabis a Milano. Tra i principali promotori il consigliere comunale del Pd Daniele Nahum, che non ha nascosto la propria delusione per l'assenza del sindaco meneghino Beppe Sala: "Sono dispiaciuto, me ne farò una ragione, ma secondo me sbaglia. Peccato che il sindaco non sia presente, direi che è più interessante colpire le piazze di spaccio piuttosto che parlare di grande centro con Di Maio, ma questa è la mia opinione". Quello della legalizzazione della cannabis "è un argomento cittadino, le piazze di spaccio sono una realtà cittadina e io credo che dovremo ragionare sulla legalizzazione" specie a Milano che "è città capofila in Italia".

Usuelli: "Il vero campo largo è quello della marijuana"

Dello stesso tenore il commento del consigliere regionale Michele Usuelli (+Europa): "Il vero campo largo è quello della marijuana, questa proposta Magi-Licatini ferma in commissione da due anni cresce più lentamente di una piantina di marijuana”. “Conte e Letta dissero prima del referendum su cui non presero posizione, ‘quella è la nostra proposta’. Ci aspettiamo che la difendano come effettivamente fosse la loro proposta. Salutiamo oggi in questo convegno, non solo Milano e Lombardia antiproibizionista, ma anche con gioia, la corrente antiproibizionista del Pd”, ha concluso Usuelli.