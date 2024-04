Statua della maternità, Truppo (FdI): "Toppa peggiore del buco"

"Credere di concludere la polemica nascondendo la statua dove nascono i bambini è ridicolo. La toppa è peggiore del buco". Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, Riccardo Truppo, non è convinto della sistemazione che potrebbe avere la statua della donna che allatta di Vera Omodeo. Il sindaco Sala, dopo il parere negativo alla collocazione in piazza Duse della commissione di esperti del Comune, sembra aver sposato il suggerimento arrivato dal giornalista Enrico Mentana e la statua potrebbe essere esposta alla Clinica Mangiagalli, famosa per il suo reparto di maternità. "Mi piacerebbe, insieme all'opposizione, fare una proposta per collocarla in una piazza pubblica" spiega Truppo. L'intervista.

Truppo, cosa ne pensa delle polemiche di questi giorni?

Intanto bisogna sottolineare che ci sono tantissime valutazioni simili che non arrivano nemmeno alla cronaca. Mi sembra che l'amministrazione sia corsa ai ripari solo perché la notizia aveva fatto il giro dei giornali. Sala si è trovato a fare una sorta di retromarcia. Mi domando, però, quante decisioni simili abbia preso questa commissione. E mi chiedo anche quali siano i criteri che adottano. Mi sono ripromesso, da qui a fine consiliatura, di indagare su tutte le scelte che ha preso la commissione fin dalla sua costituzione.

La clinica Mangiagalli può essere il giusto compromesso?

Va benissimo che sia esposta lì, ma questo non basta a curare la ferita culturale fatta. Magari si salveranno in corner grazie a un ente ospedaliero. Ma è come se collocassimo la scultura con i pezzi di legno delle barche dei migranti affondate davanti all'ingresso del Cpr di via Corelli.

Non sembra tanto convinto, quindi, della possibile collocazione...

Stiamo facendo dei salti mortali per disinnescare qualcosa che è frutto di un'ideologia perversa del centrosinistra. E stiamo nascondendo un qualcosa come la maternità quando qualsiasi essere umano della terra, se nato, ha avuto la fortuna di avere una mamma e di essere allattato. Le femministe, da un lato, si scagliano sul diritto di allattare in pubblico. Ma se questo diventa arte allora la dobbiamo nascondere. Un cortocircuito pericolosissimo.

Quindi lei insisterà per un'altra sistemazione?

Credere di concludere la polemica nascondendo la statua dove nascono i bambini è un po' ridicolo. Si capisce che c'è un nervo scoperto. Mi piacerebbe che insieme all'opposizione facessimo una proposta per collocare la statua in una piazza pubblica. Ma c'è anche un'altra cosa che vorrei sottolineare.

Prego.

Con il consigliere Enrico Marcora abbiamo fatto approvare una mozione che chiedeva di far installare una statua per la pedagogista Giuseppina Pizzigoni e un'altra per la poetessa Alda Merini. Ma non è mai successo. Si fa un gran parlare di statue femminili poi se a proporne due è Fratelli d'Italia non si fa nulla…