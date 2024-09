Strage a Paderno Dugnano, Spp: reclusione al Beccaria è inopportuna

"La scelta di recludere nell'istituto per minori Beccaria di Milano il minore che ha ucciso la sua famiglia è inopportuna e pericolosa per la vita dello stesso ragazzo". Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria (Spp), sottolineando che "il Beccaria, specie dopo i recenti gravissimi disordini di questi giorni, dovrebbe essere noto come l'istituto per minori più problematico d'Italia".

Strage a Paderno Dugnano, Spp: al Beccaria non ci sono le condizioni adatte

"Questo mentre il disagio psicologico del minore in questione, così come emerge dai gravissimi fatti, dovrebbe consigliare un'attenzione particolare nella gestione della sua detenzione. Al Beccaria esiste ad esempio la possibilità di un controllo h24 per impedire il rischio di gesti di autolesionismo?", dice Di Giacomo per il quale "comunque nello stesso istituto milanese non ci sono le condizioni, soprattutto in questa fase critica, per garantirne la detenzione".