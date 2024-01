Strage di Erba, Azouz: non sono stati quei due ingenui a fare la strage

A uccidere quattro persone nella strage di Erba (Como) dell'11 dicembre del 2006 furono dei "professionisti", dei criminali secondo Azouz Marzouk, padre e marito di due delle vittime, che sostiene l'innnocenza di Olindo e Rosa Bazzi in vista del'udienza a Brescia del primo marzo, quando si discuterà l'istanza di revisione presentata dai due coniugi . "Non sono stati quei due ingenui", ha detto Azouz durante "Farwest" su Rai3, condotto da Salvo Sottile ma "persone capaci di uccidere. Spero che il primo marzo ci sarà una svolta, tanti elementi non portano a loro come assassini. Già durante il primo grado ho avuto dei dubbi che poi li ho ritrattati", ha detto.

Marzouk: "Perchè hanno confessato, quando non sono stati loro?"

Ai coniugi Romano Azouz Marzouk chiederebbe: "Perchè hanno confessato, quando non sono stati loro?". Ha negato anche che con i coniugi Romano ci fossero stati particolari attriti da vicinato con minacce a Rosa da parte di Azouz: "Non ricordo e non credo che per dei rumori si possa arrivare a questo".