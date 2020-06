Striscioni solidali con Fontana e Gallera. Pizzul: "Chiariscano in Consiglio"

Due striscioni a sostegno del presidente della Regione Attilio Fontana e dell'assessore al welfare Giulio Gallera sono stati appesi in via Fabio Filzi a Milano, di fronte a Palazzo Pirelli, sede del consiglio regionale lombardo che si riunisce oggi in aula. "Non diciamo falsita' la nostra e' la migliore sanita'" e "Testa alta schiena dritta, Fontana e Gallera siamo con voi": queste le scritte in stampatello nero sui due cartelloni appesi in via Filzi. I malumori sulla gestione lombarda dell'emergenza Covid19 però non si placano. "Ieri, assieme ai capigruppo di minoranza ho chiesto chiarimenti sul fatto che il presidente Fontana potesse essere qui in Aula per chiarire quello che stiamo leggendo sui giornali, cioè la vicenda che lo riguarda direttamente. Riteniamo opportuno che possa farlo in questa sede, in modo tale che se è in grado di farlo chiarisca ogni tipo di illazione o sospetto e lo faccia nella sede istituzionale e non con interviste più o meno probabili che possiamo poi leggere sui giornali", così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, durante il consiglio regionale, riferendosi alla vicenda dei camici forniti da un'azienda di cui è socia la moglie del governatore lombardo e gestita dal cognato, sulla quale la Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo.