Studente 14enne muore durante l'ora di educazione fisica a scuola a Cremona

Uno studente di 14 anni, iscritto a un istituto tecnico di Cremona, è morto questa mattina dopo aver accusato un malore improvviso durante l’ora di educazione fisica. Il ragazzo si è accasciato a terra mentre partecipava a una corsa a staffetta con i compagni di classe nella palestra di un’altra scuola, utilizzata come appoggio dall’istituto superiore.

La preside: "Siamo sconvolti, stava correndo e si è accasciato"

"Siamo tutti sconvolti – ha spiegato la preside, come riferisce Ansa –. Stavano facendo corsa a staffetta in palestra, nulla di che. Ad un certo punto si è accasciato. Subito sono scattati i soccorsi, uno dei docenti è andato a prendere immediatamente il defibrillatore, intanto abbiamo chiamato il 118, che è arrivato subito. È stata una scena interminabile e scioccante. Non ci rendiamo ancora conto dell'accaduto, abbiamo fatto il possibile".

Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: il ragazzo, residente in città, è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso. Secondo le prime informazioni, la scuola non aveva ricevuto alcuna segnalazione di problemi di salute pregressi o certificati medici che consigliassero prudenza nello svolgimento dell’attività fisica. La madre del giovane, avvisata insieme al padre dalla dirigenza scolastica, è stata colta da malore all’arrivo a scuola ed è stata successivamente trasportata in ospedale.

