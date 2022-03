Studentessa di 20 anni violentata a Milano, un arresto

Una studentessa universitaria di 20 anni e' stata violentata a Milano da un uomo che l'ha avvicinata alla fermata del tram convincendola a seguirlo. Il fatto e' accaduto di sabato a tarda notte, il 5 febbraio scorso, ma e' stato reso noto oggi quando e' stato arrestato il presunto autore, un marocchino di 29 anni, con precedenti. La ragazza, secondo i Carabinieri della Compagnia Duomo, e' stata avvicinata con una scusa in viale Blgny e ha seguito l'uomo in un vicolo vicino, dove secondo l'accusa e' stata aggredita. A interrompere lo stupro e' stato l'intervento di una coppia, che ha visto la scena e ha messo in fuga l'uomo.

Studentessa violentata, Sardone: il Pd minimizza

“Il sindaco Sala, la sua giunta perbenista e i tanti radical chic che sostengono la maggioranza ora cosa dicono? Minimizzano ancora le ronde organizzate dall’università Bocconi dopo le innumerevoli aggressioni ai danni delle studentesse? Sala ha ancora il coraggio di parlare di semplice percezione? L’ennesima violenza sessuale si è consumata in via Rontgen, nella zona di viale Bligny, dove un marocchino irregolare ha stuprato una ventenne sul cofano di un’auto. È successo a inizio a febbraio e nei giorni scorsi il balordo è stato arrestato. L’accoglienza indiscriminata e il giustificazionismo cari alla sinistra hanno portato a questo, è inutile girarci attorno. Da donna provo schifo e rabbia per quanto è stata costretta a subire questa povera ragazza, a cui va tutta la mia solidarietà; da esponente politica sono invece indignata di fronte al lassismo e all’incapacità di questa giunta nel gestire e governare la sicurezza in città. A Milano camminare per strada è diventato un rischio mortale: è normale tutto ciò? Ringrazio la coppia di fidanzati che ha lanciato l’allarme e le forze dell’ordine che sono riuscite ad arrestare lo stupratore extracomunitario con precedenti per ricettazione. Il casolare dove pare vivesse insieme ad altre persone in zona Stadera ora va ribaltato come un calzino. I buchi neri in città cominciano a essere troppi e le bonifiche non sono più rimandabili”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.

