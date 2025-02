Suicidio assistito, FdI contro Bertolaso. Fontana: "Dimissioni? No, non c'è problema"

"Credo che si sia chiarito tutto, non ci sono problemi. Il problema nasce dal fatto che bisogna cercare di capire il significato e il contenuto della sentenza" della Consulta sul fine vita. A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a chi gli chiedeva degli attacchi di FdI all'assessore al Welfare, Guido Bertolaso. "Credo che l'assessore abbia fatto esattamente quello che doveva fare, non poteva sottrarsi a questo obbligo, anche per non leggere in difficolta' le nostre aziende sanitarie che hanno ricevuto la richiesta da parte di questa signora che ha avuto accesso a questa forma", ha aggiunto Fontana. E alla domanda se Bertolaso abbia paventato le dimissioni, il governatore ha replicato: "Ma no, non c'e' problema".

Lo scontro tra Fratelli d'Italia e Bertolaso sul suicidio assistito

Lo scontro si è acceso nella mattinata di lunedì 17 febbraio, quando Fratelli d’Italia ha contestato a Guido Bertolaso la gestione del primo caso di suicidio assistito in Lombardia. Il partito ha criticato il fatto che la procedura sia stata autorizzata a pochi mesi di distanza dal voto del Consiglio regionale, che aveva dichiarato la materia fuori dalla competenza della Regione.

Gli esponenti della formazione guidata da Giorgia Meloni hanno denunciato l'assenza di un confronto politico sull'iter che ha portato alla morte di "Serena", nome fittizio di una donna di 50 anni affetta da sclerosi multipla progressiva.

"Le posizioni possono essere diverse e il dibattito è legittimo, ma di fronte a richieste così drammatiche qualcuno deve assumersi la responsabilità di decidere", ha affermato Bertolaso nel pomeriggio, parlando con i giornalisti dopo un incontro in Regione. "Ci troviamo di fronte a persone che vogliono mettere fine a un'esistenza divenuta insostenibile e inaccettabile sotto ogni aspetto".

Riguardo al caso specifico, ha ribadito: "La Corte costituzionale si è espressa riconoscendo la legittimità della richiesta e, da un punto di vista normativo, la sua sentenza ha valore di legge. Chi è chiamato a gestire queste procedure ha il dovere di farlo nel modo più attento e prudente possibile, rispettando le indicazioni della Consulta". Infine, ha difeso la scelta di mantenere il massimo riserbo: "Abbiamo agito nel pieno rispetto della famiglia, seguendo le loro volontà".

