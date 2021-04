Superlega europea, il nuovo stadio sulla pagina web dell'Inter

Superlega europea: se ieri il consigliere comunale dei Civici di Milano Franco D'Alfonso ha dichiarato che il nuovo formato del calcio europeo cui hanno aderito, tra le italiane, Inter, Milan e Juventus, costringe a fermarsi e ripensare il percorso verso il nuovo stadio di Milano, sul sito ufficiale della neonata competizione thesuperleague.it, nella pagina dedicata all'Inter, campeggia invece un rendering della "Cattedrale" di Popolous, uno dei due progetti in lizza. Un segnale, secondo molti, del fatto che i due club milanesi intendono invece andare sino in fondo anche per quanto riguarda lo sviluppo del nuovo impianto. Il sindaco di Milano aveva già dichiarato la volontà di prendersi del tempo a fronte delle incertezze sul futuro societario dell'Inter, provocando un durissimo comunicato di risposta da parte della società nerazzurra.

Milan e Inter sono pronte ad un investimento da 1,2 miliardi di euro per un impanto da 60mila posti con 12mila posti riservati a sponsor e tifosi vip, con un distretto commerciale e sportivo, un grattacielo da 152 metri e quattro altri edifici tra hotel e uffici. Un balzo verso il futuro, proprio come la Superlega. Ma che si scontra con lo scetticismo di molti.