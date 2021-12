Tampone per chi arriva dall'estero, Sala: "Buona decisione, rigore premierà"

Tampone a chi arriva dall'estero, Sala favorevole

Tampone per chi arriva dall'estero? "Per me è una buona decisione. Capisco che l’Europa voglia avere garanzie, però mi sembra una buona decisione, se è sufficiente non si sa mai, ma mi pare il nostro governo ha tenuto una linea di rigore, perlomeno coerente dall'inizio. Questa linea di grande rigore credo che alla fine premierà", ha detto - come riporta Mianews - il sindaco Giuseppe Sala a margine della cerimonia per i 40 anni del Centro Cardiologico Monzino.

Olimpiadi, Sala: passaggio di bandiera è significativo

"Non entro nel giudizio delle questione legate alla presenza sportiva e del ruolo del Coni e del Cio, per Milano però il tema del passaggio di bandiera è qualcosa di estremamente significativo". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala sul tema del 'boicottaggio diplomatico' alle Olimpiadi in Cina. "Da un punto di vista sportivo è difficile dare giudizi, poi è chiaro che penso anche a me stesso, io dovrò andare al passaggio di bandiera o delle Olimpiadi o delle Paralimpiadi, e adesso vedremo con il sindaco di Cortina come ci organizzeremo. E quindi di fatto quelle Olimpiadi sono molto importanti", ha aggiunto.

