Tangenti per gli appalti Atm, da Bellini le prime ammissioni

Dopo un interrogatorio durato circa tre ore, il dirigente Atm Paolo Bellini, finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta per presunte tangenti e appalti truccati per i lavori della metro, avrebbe fatto le prime ammissioni.



Secondo quanto si apprende, Bellini, considerato l'uomo chiave del 'sistema' avrebbe collaborato, rispondendo alle domande del gip Lorenza Pasquinelli e del pm Giovanni Polizzi. Per le misure anticontagio imposte per il Covid-19, l'interrogatorio si e' tenuto in videocollegamento col carcere dove e' stato portato il funzionario, arrestato assieme ad altre 12 persone. Bellini e' difeso dall'avvocato Massimiliano Leonetti.



