Teatro alla Scala, torna il pubblico: spettacoli a capienza piena

Da ieri sera il Teatro alla Scala di Milano è tornata a riempirsi di pubblico, opere e concerti a capienza piena, grazie alla fine delle norme anti covid. In scena c'è stato il Barbiere di Siviglia per l'originale regia di Leo Muscato. Si continua con Rossini, con la tredicesima opera del compositore, Il turco in Italia, scritta per la Scala nel 1814. In programma ci sono cinque rappresentazioni a piena capienza dal 13 al 25 ottobre, a conclusione della programmazione rossiniana d'autunno aperta dalla ripresa dell'Italiana in Algeri nell'allestimento di Ponnelle diretta da Ottavio Dantone.

Il nuovo allestimento del Turco con la direzione di Diego Fasolis, la regia di Roberto Ando' ispirata a Italo Calvino, le scene di Gianni Carluccio e i fantasiosi costumi di Nana' Cecchi, era andato in scena il 22 febbraio 2020 mentre si diffondevano le notizie sul dilagare della pandemia. I teatri sarebbero stati chiusi a partire dal giorno seguente, pochi giorni dopo sarebbe arrivato il primo lockdown. Ora finalmente il pubblico potra' assistere allo spettacolo, applauditissimo alla prima con una vera ovazione per Rosa Feola, che alla Scala e' gia' stata Ninetta nella Gazza ladra e Norina nel Don Pasquale con Riccardo Chailly e che nei prossimi mesi sara' tra l'altro Gilda al Metropolitan e Violetta a Napoli.

Novita' nel resto del cast: nella parte del turco Selim torna un cantante molto amato alla Scala, Erwin Schrott, gia' Pharaon nel Moise et Pharaon rossiniano diretto da Riccardo Muti il 7 dicembre 2003 e poi Don Giovanni nel 2006 con Dudamel e nel 2010 con Langre'e, Escamillo il 7 dicembre 2009 nella Carmen diretta da Barenboim con la regia di Emma Dante e infine Alidoro nella Cenerentola diretta da Dantone nel 2019. Geronio e' ancora Giulio Mastrototaro, che aveva riscosso un grande successo nel 2020, mentre entrano in scena Antonino Siragusa come Narciso e Alessio Arduini nei panni del poeta Prosdocimo. Il turco in Italia sara' eseguito nell'edizione critica della Fondazione Rossini di Pesaro a cura di Margaret Bent.

Non sono previsti tagli se non in alcuni recitativi (peraltro non di pugno di Rossini), mentre saranno eseguite le arie di Narciso "Un vago sembiante" (n 3bis) e di Geronio "Se ho da dirlo avrei molto piacere" (n 11bis). L'aria di Fiorilla del secondo atto sara' eseguita con le variazioni originali di Rossini. Il 13 ottobre l'opera sara' trasmessa da Rai Cultura su Rai 5 (a partire dalle 19.50) con la regia televisiva di Arnalda Canali.