Telgate: si impiglia in macchinario, muore 79enne

Indumenti si impigliano in macchinario, muore 79enne

Il 10 aprile in un capannone di Telgate (Bergamo), Giuseppe Finazzi, settantanovenne di Chiuduno, e' morto dopo che uno dei suoi indumenti si e' impigliato in un macchinario della sua officina meccanica. Lo riporta 'L'eco di Bergamo'. L'uomo si era recato in ditta nel pomeriggio, all'ora di cena i familiari non vedendolo rincasare lo hanno chiamato più volte senza successo. Un parente si e' recato allora all'officina, trovandolo senza vita sul macchinario.

