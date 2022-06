Tenta di rapinare e abusare di una 24enne sul treno Milano-Pavia

Tentata aggressione sessuale su un treno della linea S13 Milano-Pavia: i fatti si sono svolti nel pomeriggio di giovedì 2 giugno. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giorno, un cittadino nordafricano ha notato una 24enne seduta in uno scompartimento poco affollato e ha tentato prima di rapinarla, poi di abusare sessualmente di lei.

La giovane ha reagito portando due passeggeri ad intervenire in suo soccorso. L'aggressore ha iniziato a prenderli a calci e pugni, tentando di rapinare anche loro. Infine è intervenuto anche il capotreno, che ha allertato polizia ferroviaria e carabinieri. Alla fermata di Locate Triulzi, nel Milanese, il treno è stato bloccato e l'aggressore è stato portato via dai carabinieri.

Aggressione sul treno Milano-Pavia il ringraziamento del sindaco di Locate Triulzi

Il sindaco di Locate Triulzi Davide Serranò ha voluto pubblicamente ringraziare i due giovani soccorritori, originiari della Sierra Leone: "Voglio conoscere e ringraziare i due giovani che sono intervenuti per aiutare i carabinieri a fermare l’aggressore del treno. Li voglio ringraziare a nome della cittadinanza perché non hanno chiuso gli occhi e sono intervenuti per bloccare un uomo che tentava di aggredire i passanti".

