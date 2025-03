Tentato omicidio, pena ridotta in Appello per Shiva. Il trapper esulta: "Free"

Tentato omicidio, pena ridotta per Shiva. Il trapper esulta: "Free"

La Corte d'Appello di Milano ha ridotto la condanna per il trapper Shiva, nome d’arte di Andrea Arrigoni, accogliendo l’accordo raggiunto tra la procura generale e la difesa. La pena è stata ridotta a 4 anni e 7 mesi, rispetto ai 6 anni, 6 mesi e 20 giorni inflitti in primo grado per il tentato omicidio di due giovani milanesi, avvenuto l’11 luglio 2023 a Settimo Milanese.

L’episodio risale alla sparatoria nel cortile degli uffici della casa discografica in via Cusago, dove il trapper aveva sparato e ferito due presunti aggressori. In primo grado, Shiva era stato condannato anche per porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose.

Dopo essersi difeso con dichiarazioni spontanee nel corso del processo, oggi il 24enne ha reagito alla sentenza con una storia su Instagram, condividendo la scritta "free" (libero).

