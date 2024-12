"Migliore": la toccante canzone dei Pinguini Tattici Nucleari dedicata a Giulia Tramontano

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, ha condiviso nelle sue storie Instagram il testo della canzone 'Migliore', inserita nel nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari 'Hello World', uscito venerdì 6 dicembre. "La canterò a squarciagola per te", ha scritto la sorella della ragazza uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello con 37 fendenti quando era al settimo mese di gravidanza, aggiungendo: "Grazie per averle dato vita attraverso la vostra musica". Il testo del brano, infatti, dice: "Piccola donna, che cammini tra le stelle mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37". E ancora: "Tu dormi bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino. Che strano destino andarsene a maggio come due fragole". Come riferisce Ansa, le storie sono state condivise anche dalla mamma Loredana Femiano.

Il testo di "Migliore" dei Pinguini Tattici Nucleari

A un tratto il bambino guardò

Sua madre negli occhi, a metà del percorso

Chiese: dove si arriva da qui?

Lei disse: non so, ma spero in un posto

Migliore, migliore

Vorrei insegnarti parolacce che non devi dire

Nel poco tempo che rimane prima che il tuo tempo non esista più

Vorrei insegnarti a fare tardi, sai, magari con gli amici

Mentre ti aspetto a notte fonda sul divano in compagnia della TV

Ma il mondo ha deciso di no

Ho provato a combatterlo, però non si può

Ti avrei dato un secolo, un anno, due ore

Ma forse ti meriti un tempo migliore

Un tempo migliore

Piccola donna, che cammini tra le stelle

Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37

Sei la rima fiore amore, la più difficile che ci sia

La trovi solo se hai fortuna in certe notti bianche di periferia

Ma il mondo ha deciso per noi

Che siamo due vittime del senno di poi

Tramontano le nuvole, ma resterà il sole

Perché tu ti meriti un giorno migliore

Tu dormi, bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino

Che strano destino, andarsene a maggio come due fragole

Giro in tondo ormai da ore, ho una sola direzione

Seguo il ritmo del tuo cuore che ancora non c’è

Ho finito le parole, cerco il mio finale e so che

Forse non sarà il migliore, ma almeno sarà qui con te

A un tratto il bambino capì

Che il buio finiva in una ninnananna

La madre lo strinse e così

Finì di esser madre e iniziò a essere mamma

