Marcus Thuram va a vivere nell'attico dei Ferragnez in Citylife. L'affitto mensile è da capogiro

L'attico di CityLife, un tempo abitazione di Chiara Ferragni e Fedez, ha trovato un nuovo inquilino: Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, che ha recentemente preso in affitto la prestigiosa proprietà. La casa, che si trova all’undicesimo piano delle Residenze Libeskind, è stata il set della serie The Ferragnez e ha visto la nascita e i primi anni dei due figli della coppia.

L’appartamento, ampio 477 metri quadrati, offre una vista panoramica sullo skyline di Milano ed è stato progettato con un design moderno e curato da un team di architetti e interior designer. L’immobile, parte del lussuoso complesso residenziale firmato Zaha Hadid, ospita anche altri volti noti, tra cui Lautaro Martinez, Michelle Hunziker e Federica Panicucci.

Thuram in affitto nell'appartamento dei Ferragnez per 35mila euro al mese

Thuram ha condiviso sui social alcuni dettagli del nuovo spazio, trasformando l’ampio salone in un mini campo da basket e riempiendo il soppalco di sneakers, richiamando l’uso che ne faceva Chiara Ferragni per i suoi accessori.

Messa in vendita lo scorso anno, la casa non ha trovato acquirenti e ora è stata affittata per 35mila euro al mese. Nel 2021, Ferragni e Fedez si erano trasferiti a pochi metri di distanza, in un altro attico all’interno dello stesso quartiere esclusivo di Milano.

