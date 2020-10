"Ti fracasserei la testa": Nina Moric pubblica gli audio di Corona

"Sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa, prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai piu'": è questo uno dei passaggi più forti delle frasi che Fabrizio Corona avrebbe rivolto al telefono alla sua ex moglie Nina Moric. E' stata proprio la modella croata a pubblicare i file audio sul proprio profilo Instagram, contestualmente alla presentazione di una denuncia-querela nei confronti dell'ex marito per ingiurie e minacce e per aver messo in atto "comportamenti lesivi" della "salute" del figlio della coppia. Quest'ultimo, da poco maggiorenne, da agosto vive a casa del padre.

Stando alla denuncia di Moric, assistita dall'avvocato Solange Marchignoli, il ragazzo sarebbe stato sottoposto a "gravi costrizioni psicologiche" e utilizzato come "merce di scambio" per "video, servizi fotografici, presenze nei locali". Anche la stessa modella avrebbe ricevuto "ingiurie e minacce" da parte di Corona. Nella querela sono riportate le trascrizioni di alcune telefonate che la donna avrebbe ricevuto dall'ex marito. Si legge ancora: "Tu sei una una grandissima p... e ti faro' passare le pene dell'inferno".

Moric sottolinea ancora nella denuncia querela: "Ho ricevuto da parte di mio figlio C. diverse telefonate con accorate richieste di aiuto che, oltre al terribile effetto emotivo che hanno su di me, mi fanno realmente pensare che si trovi in una condizione obbligata di reclusione dalla quale non sa come uscire. E' cio' in quanto il padre mette in atto condotte di ogni genere: coercitive, minatorie, pusillanimi". Infine: "La presenza di C. in casa Corona non ha avuto un effetto benefico ma, al contrario, ha scatenato nel mio ex marito una ossessiva ricerca del guadagno, questa volta per il tramite di nostro figlio anche a costo di costringerlo a condotte innaturali per la sua eta' e immorali per il sentire comune".

In un'altra denuncia-querela per violenza privata, depositata questa mattina da Nina Moric alla Questura di Milano, si legge che alcuni giorni fa la donna avrebbe ricevuto una telefonata dal figlio che le chiedeva di "aiutarlo, evidenziando nello specifico che il padre Fabrizio Corona gli somministra arbitrariamente psicofarmaci in dose non prescritta". "Preciso - ha aggiunto - che la somministrazione di tali medicinali e' un fatto delicatissimo e deve seguire assolutamente una visita psichiatrica, visita che C. non fa da parecchi mesi".