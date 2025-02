Tifoso del Chievo precipita dagli spalti dello stadio a Sesto San Giovanni

E' in condizioni gravi al Niguarda ma non ha mai perso conoscenza il tifoso 32enne del Chievo Verona precipitato dagli spalti dello stadio 'Breda' di Sesto San Giovanni (Milano) domenica 23 febbraio. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale. Secondo una prima ricostruzione il tifoso sarebbe caduto dopo aver perso l'equilibrio nei pressi di una ringhiera. Il 32enne è giunto al Niguarda in condizioni gravi, ma senza aver perso conoscenza.

