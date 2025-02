Trasporti pubblici: oggi Sciopero Atm per la sicurezza e il contratto

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – Oggi sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico, proclamato da Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Faisa-Cisal, Ugl Autof., Or.Sa -Tpl, a causa delle continue aggressioni ai danni dei lavoratori, in particolare Atm. “La situazione – si legge in una nota sindacale - è diventata insostenibile”. Matteo Franco, coordinatore regionale per la Filt Cgil, aggiunge: “Sono in continuo aumento le aggressioni verbali e fisiche nei confronti dei lavoratori front line del gruppo Atm”. “Le aggressioni al personale Atm, sia in servizio che fuori – si legge in una nota sindacale - sono in costante aumento e rappresentano una grave minaccia alla nostra sicurezza e al nostro benessere. Non possiamo più tollerare questa escalation di violenza. Aggressioni Continue: Siamo testimoni di episodi di violenza quotidiani su tram, filovie, metropolitane e stazioni. Questi luoghi, che dovrebbero essere sicuri per tutti, si sono trasformati in zone di pericolo. Mancanza di rispetto: chi lavora per garantire un servizio essenziale alla comunità è diventato bersaglio di comportamenti inaccettabili. Le misure preventive sono insufficienti e il supporto per i lavoratori colpiti è inadeguato. Chiediamo alle istituzioni e al Gruppo Atm Spa un intervento immediato per tutelare la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori. Richiediamo misure concrete, tra cui: potenziamento della sorveglianza nelle aree sensibili; maggiore presenza delle forze dell'ordine; supporto psicologico e legale per le vittime di aggressioni. L’azione di sciopero proclamata per la sera del 24 e per il 25 febbraio interessa tutto il personale dipendente del Gruppo Atm Spa”. Oggi, lunedì, il fermo, nel rispetto delle fasce di garanzia, è previsto dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine. Oltre ai problemi di sicurezza i sindacati lamentano i ritardi nel rinnovo del contratto di lavoro.